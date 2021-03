Le Niçois Arthur Guérin-Boëri met le feu sous la glace

Dans le Press Club ce vendredi, on salue la performance d’Arthur Guérin-Boëri qui a réussi hier à nager sur 120 mètres de distance sous la glace, un record du monde.

Comme de nombreux autres médias ce vendredi, le site du journal l’Equipe annonce le record du monde réalisé par l’apnéiste parisien Arthur Guérin-Boëri, installé à Nice où il s’entraine depuis plusieurs années. “Arthur Guérin Boëri a parcouru 120 mètres sous la glace dans une eau à 2 petits degrés”, écrit le titre sportif, précisant que l’exploit s’est déroulé hier, jeudi 25 mars, au nord d’Helsinki, dans le lac de Sonnanen. Comme le souligne le journal, sa performance a été diffusée en live sur Instagram et pour ceux qui ont raté l’événement, ça vaut vraiment le coup de regarder.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arthur Guerin-Boeri (@arthurguerinboeri)

Arthur Guérin Boëri a donc nagé en brasse coulée sur une distance de 120 mètres, vêtu d’une combinaison technique de 2 millimètres d’épaisseur, mais sans palmes. Déjà quintuple champion du monde en apnée dynamique, c’est à dire en apnée à l’horizontale, et pas en profondeur, l’athlète de 36 ans fait désormais partie des pionniers de cette discipline sous la glace. Discipline qui n’est d’ailleurs reconnue par la Fédération internatinale de plongée que depuis le mois de janvier selon l’Equipe.

Un autre record en 2022

La semaine dernière, un précédent record a été atteint par Johanna Nordblad mais sans combinaison intégrale, dans un simple maillot de bain. L’apnéiste finlandaise de 45 ans a parcouru 105 mètres sous la glace, elle aussi en Finlande. Un record qu’Arthur Guérin-Boëri tentera de battre l’an prochain au Canada. Cette fois le Français tombera lui aussi la combinaison pour se contenter d’un simple slip de bain, et ça risque de piquer encore plus.

On peut aussi se rendre compte de l’ampleur de cet exploit en allant voir les images diffusées hier soir par France Télévisions et tournées au moment où l’apnéiste était sous l’eau. Evidemment, tout ça en restant bien au chaud derrière son écran. Et pour en savoir plus sur le parcours d’Arthur Huréin-Boëri vous pouvez réécouter l’interview qu’il avait accordé à Radio Monaco Sport Time alors qu’il était en pleine préparation.

