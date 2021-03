Jungle : Keep Moving

Le duo anglais Jungle lance son invitation à la danse avec un nouveau single ultra positif !

C’est avec des titres comme Busy Eearnin’, Casio, Heavy California ou encore Happy Man que le duo anglais Jungle s’est assuré une solide réputation dans le monde de la musique pop. Leur touche inimitable mêlant disco, soul et funk séduit une fois de plus avec Keep Moving, le tout nouveau single tiré de leur troisième album à venir, Loving In Stereo. Le duo a annoncé que chaque titre de l’opus sera accompagné d’un univers visuel qui lui sera propre. Ils ouvrent ainsi le bal avec un magnifique plan séquence mettant en scène deux groupes de danseurs dans un bâtiment abandonné. Dirigé en collaboration avec Charlie Di Placido, ce premier volet d’une longue série de clips est une mise en bouche des plus réussies, et n’est pas sans rappeler la célèbre comédie musicale West Side Story.