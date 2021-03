La sève de bouleau pour une cure de printemps.

C’est la star des cures détox : la sève de bouleau.

Elle fait son retour comme chaque année au printemps puisque la sève se récolte au mois de mars lorsqu’elle monte dans les arbres.

La sève de bouleau est connue pour ses propriétés détoxifiantes depuis le moyen-âge et est plus que jamais d’actualité.

Premièrement, il faut savoir que les racines des bouleaux puisent dans le sol une sève riche en oligo-éléments.

Chez l’être humain, la sève de bouleau stimule, purifie et revitalise l’organisme pour sortir de l’hiver. Idéal donc pour réaliser un « ménage du printemps ». La sève de bouleau continent de nombreux principes actifs. En effet,elle est riche en oligo-élements et minéraux comme le zinc ou encore le potassium et le fer.

Comment récolter la sève de bouleau ?

La sève est directement récoltée dans les bouleaux.

Les producteurs et artisans percent l’écorce de l’arbre avant d’y insérer un tuyau pour récolter la sève. C’est ce qui en fait un produit brut.

Une fois la ponction terminée, le trou est obstrué avec un morceau de branche du même diamètre ou alors une cheville de bois. L’arbre va alors cicatriser. La ponction ne nuit pas à l’arbre, à condition que la récolte se limite à quelques litres.

Les vertus de la sève de bouleau

Découvrez tous les bienfaits de la sève de bouleau. Un incontournable au printemps.

*DETOX : la sève de bouleau nettoie l’organisme et le booste après la saison hivernale. Elle stimule les organes émonctoires : le foie, le rein, l’intestin, la peau et les poumons.

* PERTE DE POIDS : elle est composée à 99% d’eau. C’est un allié efficace au début d’un régime. La sève nettoie le foie des toxines, elle draine l’organisme et agit sur la rétention d’eau ou encore la cellulite.

* POUR UNE JOLIE PEAU : La sève possède aussi des vertus dépuratives pour aider à soigner les problèmes de peau. C’est le cas par exemple de l’acné et l’eczéma. Deux affections qui peuvent être liées à la présence trop importante de toxines dans les reins.

* CONTRE LA DEPRESSION : La sève contient du lithium et du magnésium. Des alliés pour améliorer votre humeur et combattre les baisses de moral.

* PRESERVE DU VIEILLISSEMENT : en outre, la sève de bouleau empêche le vieillissement prématuré de l’organisme.

Ecoutez cette interview de Julie Dumoulin



Pour bénéficier de tous les bienfaits, étalez la cure sur trois semaines et consommez la sève le matin à jeun.

Par précaution, demandez toujours l’avis de votre médecin avant de pratiquer une cure.

Cette cure est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes ainsi que chez l’enfant !