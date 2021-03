Des sorties en mer pour les greffés et dialysés

Il veut hisser les « voiles de la renaissance ». Michel Baujard, un habitant de Beaulieu-sur-Mer, organisera le 22 juin prochain, des sorties en mer pour les patients dialysés et greffés ou en attente de greffes. Une façon, selon lui, de « redonner le sourire aux malades » et de sensibiliser au don d’organes.

Michel Baujard a lui-même connu la maladie et un éprouvant parcours de dialyses avant d’avoir la chance de recevoir une greffe en septembre 2020.

A son arrivée sur la Côte d’Azur, ce sexagénaire originaire de la région parisienne, s’achète un petit voilier. Entre deux dialyses, Michel découvre les joies de la navigation et y prend goût au point de s’acheter une deuxième unité.

Lui vient alors l’idée des « Voiles de la renaissance ». Il fait part de son projet à l’Hôpital Pasteur de Nice et à l’HémoCentre de dialyse de Monaco qui décident de le suivre dans cette aventure. Aujourd’hui, Michel lance un appel aux propriétaires de voiliers à Monaco et sur la Côte d’Azur.

« On en a déjà une quinzaine mais on en espère au moins une trentaine pour accueillir à bord une centaine de participants en comptant les soignants et les accompagnateurs »