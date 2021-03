L’AS Monaco bientôt installé dans son Centre de performance

Dans le Press Club ce mercredi: des nouvelles du futur quartier général de l’AS Monaco Football Club; Monaco-Matin y consacre une double page.

Trois terrains de foot à l’herbe ultra-verte et un bâtiment flambant neuf dont le toit est orné d’un écusson géant des Rouges et Blancs. L’illustration conceptuelle du futur Centre de Performance de l’AS Monaco s’affiche fièrement en une de Monaco-Matin. Selon le journal, le projet est dans sa « dernière ligne droite” puisque le club de foot de la Principauté s’est vu remettre il y a quelques jours les clés de ce bâtiment construit à la Turbie. L’endroit même où les footballeurs de l’AS Monaco “ont installé leur camp de base depuis 40 ans”. Le gros œuvre du Centre de performance est achevé et selon le journaliste, Thomas Michel, il ne reste plus qu’à aménager le bâtiment principal. La livraison définitive est prévue pour l’été prochain.

Jouer au meilleur niveau

Objectif du projet Next Level lancé en 2019: viser le plus haut niveau du football européen. Le vice-président du club, Oleg Petrov, détaille les avantages: se mettre au niveau des normes de l’UEFA et de la FFF, et réunir dans un même bâtiment les équipes techniques, celles chargées de la performance, le service médical ou encore les responsables du recrutement. Et pour les joueurs: des équipements ultra modernes afin de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Selon le numéro 2 du club, l’AS Monaco vise clairement un retour en Ligue des Champions, à “la place qui est la sienne”. Les résultats cette saison étant très encourageants, Oleg Petrov appelle à « continuer dans ce sens”. En attendant, les Rouges et Blancs peuvent se targuer d’avoir une côte de sympathie très généreuse auprès du public. D’après Monaco-Matin, qui cite le dernier baromètre Ipsos sur les clubs de Ligue 1, l’AS Monaco Football Club obtient le meilleur résultat avec une image positive auprès de 76% des fans français de foot et au niveau régional leur côte de popularité monte à 81%.