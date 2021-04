Les ballonnements : mieux les comprendre !

Les ballonnements sont au cœur de votre RDV aujourd’hui.

Véronique Liesse, nutritionniste aux Thermes Marins Monte-Carlo vous détaille les différentes causes derrière ces gonflements au niveau du ventre.

Pour comprendre l’apparition de ces gaz, il faut savoir comment fonctionne votre digestion.

Lorsque vous avalez un aliment, les bactéries situées dans votre intestin le décomposent en plusieurs éléments. La digestion produit donc des gaz. C’est un processus normal. En revanche, si ces gaz se trouvent en quantité trop importante, qu’ils s’accumulent et restent bloqués dans vos intestins, une sensation de ballonnement peut survenir.

Les causes des ballonnements sont multiples

La première, la plus connue est liée à une intolérance au lactose.

Le lactose c’est le sucre du lait composé de deux molécules que votre corps doit découper pour être absorbé.

L’enzyme qui permet de procéder au découpage se nomme la lactase. Parfois, certaines personnes en manquent.

Résultat : le lactose ne pouvant pas être digéré ne sera pas absorbé. Il va donc fermenter au niveau du colon.

Les remèdes anti-ballonnements

Première étape, la plus simple : prenez le temps de bien mastiquer vos aliments. Il est important de mâcher et de manger en pleine conscience pour réduire les risques de ballonnements. Il est conseillé de prendre au moins 20 minutes pour chacun de ses repas. Pensez aussi à vous installer confortablement et vous tenir bien droit.

Autre astuce basique : fermez la bouche en mangeant cela éviter d’avaler de l’air.

Les boissons gazeuses seront à éviter. Cela concerne les sodas ou encore les boissons pétillantes (alcoolisées ou non) puisqu’elles contiennent des bulles donc de l’air.

Misez plutôt sur l’eau, les tisanes et le thé léger. Le thé vert est particulièrement recommandé car il est non fermenté.

Côté boisson toujours, l’hydratation est indispensable au bon fonctionnement de votre organisme. Il est conseillé d’en boire au minimum 1,5L par jour et d’éviter de boire à la paille.

Vous pouvez ajouter à votre nourriture des graines de cumin, d’anis ou encore de fenouil. Le gingembre et la menthe poivrée ont également un effet apaisant.

Certains aliments produisent davantage de gaz. C’est le cas des légumes de la famille des choux, des légumes sec, ou encore du pain et des crudités.

Un mode de vie plus sain pour lutter contre les ballonnements

Il s’agit surtout dans un premier temps d’opter pour un mode de vie plus sain et plus zen. Car oui, le stress et l’anxiété ont des répercussions sur votre système digestif, au même titre que le tabac, les chewing-gum à longueur de journée ou encore la position assise prolongée.

Les ballonnements peuvent également venir d’une dysbiose. Il s’agit d’un déséquilibre du « >microbiote. Vos bactéries vont hyper fermenter, notamment les glucides.

Le syndrome de l’intestin irritable, une candidose digestive, la maladie de Crohn, ou la maladie coeliaque peuvent expliquer les ballonnements. Dans ces cas précis, un diagnostic médical est indispensable pour une prise en charge adéquate.

N’hésitez pas à consulter votre médecin.