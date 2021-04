Adieu les maux de dos

Les maux de dos

Il est communément appelé « mal du sièle » et cela depuis les années 80. Le mal de dos touche une grande partie de la population.

D’après un sondage OPNIONWAY, en 2020, 64 % des Français ont souffert du dos. Dans le détail : trois malades du dos sur dix continuent à travailler sans changer leurs habitudes. Et aujourd’hui, près d’une consultation sur dix en cabinet de médecine générale est liée au mal de dos.

Les douleurs, qu’elles soient passagères ou chroniques, sont gênantes dans la vie quotidienne.

Les maux de dos : différentes causes !

Les causes sont multiples. Vous allez le découvrir avec Christophe Fautrier, le responsable du département soins et cures des Thermes Marins Monte-Carlo. Il met notamment en lumière notre mode de vie.

Les nombreuses évolutions et les progrès de ces dernières années en matière de transport ou encore de communication participent à une plus forte sédentarisation.

Vous devez contacter un collègue au bureau : téléphone et mails sont généralement vos alliés. Un déplacement de moins.

Dans votre vie de tous les jours, ascenseurs et escalators vous évitent les escaliers ou la marche.

A titre d’exemple, des études rapportent qu’un citadin dans les années 50 parcourait en moyenne 7 kilomètres par jour.

Aujourd’hui, le même profil atteint péniblement les 300 mètres !

Vous l’aurez compris, les maux de dos peuvent être liés à ce mode de vie trop sédentaire. Les postures inadaptées sont aussi pointées du doigt notamment lorsque vous êtes penchés sur des écrans. Une habitude qui accélère la fragilisation de notre colonne vertébrale.

Le stress peut également se répercuter sur votre dos, bourré de terminaisons nerveuses.

Le repos : bonne ou mauvaise idée en cas de maux de dos ?

Ce peut être une erreur de rester inactif et alité en cas de douleurs liées à un relâchement musculaire.

Le repos va améliorer la situation lorsque vous ne bougez pas. En revanche, il n’aura aucune incidence sur votre douleur sur le long terme

C’est pourquoi l’activité, adaptée à chacun, est l’une des pistes à explorer pour soulager votre dos.

Les muscles posturaux sont très peu sensibles à la fatigue. Par contre, il faut les solliciter régulièrement pour conserver toute leur efficacité.

Misez donc sur l’activité physique en musclant votre dos et votre ceinture abdominale. Si vous souffrez déjà du dos, privilégiez des activités douces comme la natation, la marche ou le yoga.

Pensez aussi aux exercices de relaxation. Ils permettent de relâcher la tension nerveuse et musculaire susceptible d’aggraver les maux de dos.

Encore une fois l’hydratation est essentielle alors que l’eau constitue 60% de votre masse corporelle. Les disques intervertébraux, qui servent d’amortisseurs entre chaque vertèbre, sont composés à 80% d’eau. Il faut donc s’hydrater régulièrement pour les préserver.

Votre dos a besoin de changement. Exit la même position pendant des heures. Bougez, marchez, montez ou descendez des escaliers et étirez-vous. Que du bonheur pour votre dos !

Dans tous les cas, n’attendez pas d’avoir mal au dos pour vous en occuper. Il vaut mieux prévenir que guérir. N’hésitez pas à consulter un professionnel.