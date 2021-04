Le chagrin d’amour : pourquoi ça fait si mal ?

Le chagrin d’amour

Le chagrin d’amour décrypté par Lynda Pausé , votre coach en développement personnel.

Premièrement, rassurez-vous vous n’êtes pas seul(e) : tout le monde a déjà eu un chagrin d’amour.

C’est une des plus épouvantes blessures pour l’être humain. L’amour est le sentiment le plus recherché et ce dès votre naissance !

Une rupture amoureuse peut faire très mal. Psychologiquement voire même physiquement.

Le chagrin d’amour réveille de fortes blessures comme celle de l’abandon, de la trahison ou encore du rejet. Parfois, certaines personnes se sentent dévalorisées et perdent confiance en elles !

Le chagrin d’amour : des répercussions physiques & psychologiques !

Les neurosciences expliquent également la douleur ressentie face à une rupture sentimentale.

Les études récentes prouvent que lorsque vous êtes amoureux, une grande partie de dopamine (l’hormone liée au plaisir et au bien-être) est libérée dans notre corps. Ce qui peut donner l’impression de flotter sur un petit nuage. Face à la rupture amoureuse, cette production d’hormones diminue, d’où une sensation de mal-être ou encore de tristesse.

D’après les neuroscientifiques, ces sensations peuvent même générer des maux physiques. Les douleurs physiques et les ressentis sentimentaux sont traités dans les mêmes zones de notre cerveau !

Le syndrome du cœur brisé met donc en évidence le lien puissant entre l’esprit et le corps.

Votre corps est le miroir de vos émotions. D’ailleurs cela se ressent très bien dès les prémices d’une relation amoureuse. Papillons dans le ventre, frissons et battements du cœur qui accélèrent.

Différents types de chagrin d’amour !

Il existe le chagrin d’amour lié au deuil : c’est la perte de l’être cher.

Celui en lien avec le rejet. C’est le chagrin le plus dur à surmonter car l’autre ne vous aime plus et vous repousse.

Et également la trahison et l’ennui.

Un chagrin d’amour se vit à travers des étapes successives. Elles peuvent durer quelques jours à plusieurs mois, voire même plusieurs années pour les cas les plus difficiles.

D’abord survient le choc, puis le déni, la colère, la phase de négociation, la tristesse, la résignation et enfin l’acceptation.

Par ailleurs, si la boucle est mal bouclée, les blessures douloureuses auront du mal à cicatriser.

Oui, une rupture fait mal, et il n’y a pas de honte à souffrir. Lorsqu’une personne perd sa moitié, évitez les phrases comme « Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s. » Des mots qui nient la douleur et ont tendance à isoler encore un peu plus la personne en souffrance.