Bakermat & Nic Hanson : Walk That Walk

Bakermat nous délivre une pépite funky pour fêter le printemps !

Le dj néerlandais qui a notamment signé Baiana ou encore Living, s’associe au chanteur américain Nic Hanson pour notre plus grand plaisir. Walk That Walk est un véritable clin d’oeil à la planète funk avec ses lignes de basse slappées. On peut y retrouver des touches de Cameo, Nu Shooz ou encore Prince. La présence du saxophone rappelle également le goût de Bakermat pour les cuivres, lui qui plus jeune s’est intéressé de près au jazz avant de se tourner vers la House Music et devenir l’un des djs les plus reconnus de sa génération. Côté clip, on retrouve une fois de plus le personnage canin si cher à Bakermat dans une animation qui vous emmènera au coeur d’un volcan habité par d’étranges petits personnages…