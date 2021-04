La méthode Meer : mincir durablement avec son cerveau !

La méthode Meer pour mincir durablement !

La méthode Meer a été inventée par Nathalie Meer. Après plus de 20 ans de recherches et de tests dans une clinique médicalisée, elle a donc élaboré cette approche basée sur les réflexes neuro-inconscients pour mincir.

Selon Nathalie Meer, les déclencheurs de la consommation de nourriture sont avant tout émotionnels : « Tout se joue dans le cerveau » pour la citer !

Ainsi, le réflexe de nourriture tente de répondre à des difficultés intérieures au même titre que la drogue, l’alcool, la cigarette et toute autre addiction.

La méthode Meer : une méthode douce qui bannit les régimes

Avec la méthode Meeer pas question de compter les calories et de faire un régime. L’idée est d’analyser les comportements et les émotions qui incitent à mal ou à trop manger. Chaque personne découvre les mécanismes qui génèrent « la fausse faim » (psychologique) de « la vraie faim » (physiologique).

C’est donc une méthode douce, non invasive qui agit à la fois sur le corps et sur le mental pour garantir une perte de poids durable.

La méthode Meer combine la mémoire cellulaire, l’épigénétique et les neurosciences

Nassisma Lezzar, fondatrice de la clinique du bien-être à Nice, pratique la méthode Meer.

Coach minceur, neuro-comportementaliste en nutrition, elle permet à ses patients de comprendre et d’agir sur les comportements qui les poussent à manger. Nassima Lezzar les aide à libérer leurs esprits des obsessions alimentaires, des frustrations ou des culpabilités. A la clef : une réconciliation avec la nourriture.

Comment fonctionne la Méthode Meer

Elle s’articule autour de trois axes :

* Réapprendre à manger selon ses instincts.

* Gérer le stress pour désamorcer les crises de compulsions.

* Mincir durablement en comprenant et en agissant sur les causes profondes de la prise de poids.

Ainsi, il s’agir de gérer ses émotions autrement que par une réponse alimentaire.

Nassima Lezzar détaille le fonctionnement de la Méthode Meer. Vous découvrirez aussi dans ce podcast la prise en charge proposée au coeur de la clinique du bien-être à Nice !

