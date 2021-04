Vos cheveux sont miraculeux

Depuis 2015 l’association Coiffeurs Justes, née dans le Var, met en place une filière de recyclage des cheveux. Cette matière précieuse représente 50% des déchets dans les salons de coiffure alors qu’elle peut être utilisée notamment comme solution de dépollution.

Qu’ils soient courts, longs, secs, frisés, lisses, colorés, fourchus ou soyeux, nos cheveux sont précieux; tous sans exception. Certes, ces poils crâniens capricieux cristallisent souvent notre vanité ou, au contraire, nos complexes, mais ils ont surtout des capacités physiques hors du commun qui pourraient être extrêmement utiles pour notre planète. Hyper absorbants, isolants, filtrants, impérissables; les cheveux ont tant de qualités que depuis 2015 l’association Coiffeurs Justes se plie en quatre afin de les récupérer dans les salons de coiffure de France et de Navarre et de les recycler.

Des créations d’emploi

En moins de 6 ans, plus de 4500 établissements ont rejoint ce réseau créé par le Varois Thierry Gras. Stockés pour l’instant près de Brignoles, les cheveux récoltés à travers l’hexagone sont confiés à des ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) et à des structures d’Insertion par l’Activité Economique (IAE), pour y être transformés en « boudins » qui seront ensuite installés dans des cales de bateau afin d’absorber les hydrocarbures et de dépolluer les ports.

Grâce à sa double vocation, environnementale et sociale, Coiffeurs Justes attire de plus en plus l’attention, aussi bien en France qu’ailleurs en Europe, et l’association est sélectionnée cette année pour le concours de la Fabrique Aviva qui récompense les projets ayant un impact positif sur la société et la planète. Prochain objectif: faire installer des containers sur tout le territoire français pour optimiser la collecte et éviter que les établissements adhérents aient à payer les frais d’envoi des cheveux en vue de leur recyclage. L’association aimerait également s’implanter à Monaco.

Thierry Gras, le Président de l’association Coiffeurs Justes, est l’invité du Business Club.