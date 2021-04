Une alimentation de qualité : l’alliée de votre ligne !

La qualité de l’alimentation est importante pour garder la ligne.

« Je fais attention à ce que je mange, à la ration de calories et pourtant je ne perds pas de poids…! »

Cette phrase vous l’avez peut-être prononcée ou entendue.

Effectivement, l’accent est souvent mis sur la quantité et les calories apportées par l’alimentation, pourtant la qualité est tout aussi importante lorsque vous prêtez attention à votre ligne.

Il faut bien sur être attentif aux calories, c’est un conseil qui reste valable. Pour autant, à quantité calorique égale certains aliments peuvent faire grossir et d’autres maigrir selon leurs qualités.

Alimentation de qualité et index glycémique

Il faut notamment prendre en compte l’index glycémique. Si un aliment a un fort index glycémique, cela signifie qu’il élève beaucoup la glycémie. Votre organisme va alors libérer l’insuline qui est l’hormone du stockage.

A contrario, un aliment avec un faible index glycémique va permettre de moins stocker.

Par ailleurs, pour faire fonctionner votre métabolisme vous avez besoin d’hormones. Ces dernières ont besoin de nutriments pour travailler correctement.

Si vous mangez des calories vides, c’est à dire des aliments qui contiennent des calories mais sans nutriment, votre organisme va les stocker parce que votre corps n’est pas capable de les brûler.

Par exemple, si vous manquez d’iode, vous ne pourrez pas fabriquer suffisamment d’hormones thyroïdiennes.

Et elles sont centrales, puisque la thyroïde est une « chaudière » ! Ainsi pour brûler des calories vous avez besoin que votre thyroïde soit opérationnelle.

Il est donc conseillé de revenir à une alimentation saine en réduisant les aliments transformés. Privilégiez toujours les aliments à forte densité nutritionnelle avec beaucoup de fibres, de vitamines ou encore de minéraux.

Véronique Liesse, nutritionniste aux Thermes Marins Monte-Carlo, vous prodigue ses bons conseils comme chaque mercredi.

Diététicienne nutritionniste et enseignante universitaire en nutrition et micronutrition, Véronique Liesse est aussi auteure.

Elle a publié en mars dernier « Ma bible pour perdre du poids ». Elle y décrypte les nombreux processus physiologiques qui entrent en jeu et vous donne les clés pour les réguler. Vous découvrirez aussi dans son livre :

* La vérité sur les régimes et leurs effets néfastes sur le long terme.

* Les 10 points incontournables pour atteindre et maintenir son poids de forme

* De nombreux conseils pratiques et des fiches techniques pour passer à l’action.

* 100 recettes minceur et gourmandes, du petit déjeuner au dessert en passant par les sauces et les boissons !