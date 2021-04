Lancez votre start-up avec MonacoTech

Lionel Galfré, le directeur de MonacoTech est l’invité du Business Club. Gros plan sur l’appel à projets ouvert jusqu’au 26 avril 2021 afin de rejoindre l’incubateur de la Principauté.

Installé au coeur de Fontvieille, MonacoTech est à pied d’oeuvre depuis 2017 pour permettre aux porteurs de projets innovants de monter leur start-up et de prendre leur envol. En échange d’un loyer pour l’occupation des locaux et d’un engament à s’installer en Principauté, les équipes sélectionnées jouissent d’installations ultra-modernes, d’un accompagnement adapté à leur projet et d’un réseau précieux pour concrétiser leurs ambitions, voire donner vie à de nouvelles opportunités. Lionel Galfré, le directeur de MonacoTech, résume ainsi la mission de l’incubateur: « donner aux start-ups prometteuses les moyens de réussir« . Il insiste également sur le rôle de l’incubateur comme lieu de rencontres et d’échanges à même de favoriser l’émulation entre les porteurs de projets et de jeter des passerelles entre les différentes disciplines.

Des candidatures calibrées

Pas question toutefois de se disperser: la cohérence avec les ambitions de l’Etat monégasque est une condition sine qua non à la sélection. Tous les projets validés par MonacoTech doivent impérativement s’inscrire dans un des domaines d’activités considérés comme prioritaires par la Principauté. Ainsi, les 16 start-ups incubées en ce moment à Fontvieille proposent des innovations technologiques en matière de yachting, d’utilisation et de sauvegarde des ressources naturelles (greentech/cleantech), de médecine (medtech), de biologie (biotech) ou de finance (fintech).

Pour 2021, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 avril prochain et les sélections vont se dérouler en trois phases. A la fin du processus, environ une dizaine de projets pourront rejoindre l’incubateur de la Principauté. La rentrée de la nouvelle promotion est prévue le 22 juin.

