Eliot Matazo, nouvelle étoile montante de l’AS Monaco

Eliot Matazo était l’invité vedette du dernier numéro de « Sport Time », le magazine sport de Radio Monaco. Le milieu de terrain belge de 19 ans, formé à Anderlecht, est arrivé à l’AS Monaco FC il y a trois ans. Depuis quelques matchs, Niko Kovac, qui l’avait intégré au groupe professionnel l’été dernier, lui offre sa confiance et du temps de jeu. Mais le jeune homme garde la tête froide.

Le grand public l’a découvert lors de victoire éclatante des Rouge et Blanc (4-0) contre le FC Metz, samedi dernier, en Ligue 1. Ce jour-là, Eliot Matazo crève l’écran et se trouve à l’origine de l’une des actions les plus remarquables du match : au terme d’un fabuleux slalom, le jeune espoir belge sert merveilleusement l’Allemand Kevin Volland qui signe le but du break d’un tir croisé du gauche.

Trois jours plus tard, en Coupe de France, Monaco retrouve Metz et Matazo est de nouveau titulaire. Mais cette fois, la rencontre est cadenassée, l’ASM n’a pas son rendement habituel et le milieu de terrain n’a que peu d’occasions de se mettre en évidence mais livre toutefois une prestation sérieuse et appliquée.

« Le but, c’était de prendre du plaisir, profiter de l’instant présent et surtout jouer simplement, ne pas surjouer »

Avec le retour de blessure d’Aurélien Tchouaméni et la très forte concurrence au sein de l’effectif monégasque, avec Youssouf Fofana et Cesc Fabregas pour ne citer qu’eux, Eliot Matazo sait que chaque minute grapillée sur le terrain sera déjà une petite victoire personnelle.

« S’entraîner et jouer aux côtés d’un joueur tel que Cesc Fabregas est un régal. Je sais que je peux compter sur lui comme sur tous les autres joueurs pour obtenir de précieux conseils et progresser »

Question conseils, Elot Matajo peut aussi compter sur sa mère. De ses débuts à Anderlecht à l’âge de 8 ans à aujourd’hui, celle-ci l’accompagne, le soutien et l’oriente dans ses choix.

En interview (le replay ci-dessous), le joueur de l’AS Monaco revient également sur ses tout premiers pas sur un terrain de football dans la banlieue de Bruxelles, sa relation avec Niko Kovac, ses passions hors football, etc.

Et dans ce numéro de « Sport Time », retrouvez aussi (à partir de 18 min 46) un coup de projecteur sur le programme « Sport Santé » de l’AS Monaco Rugby, destiné aux enfants et adolescents de 4 à 17 ans, avec Jeremy Aicardi, responsable formation et Claude Tremoulet, directeur de l’école de rugby.