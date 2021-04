L’eau de mer : un trésor aux multiples bienfaits

Les bienfaits de l’eau de mer.

Pour la petite histoire, l’eau de mer est utilisée depuis l’Antiquité pour soigner bien des maux.

C’est un vrai trésor puisqu’elle est à la fois reminéralisante, décongestionnante et antibactérienne : les vertus sont nombreuses. L’eau de mer est une véritable source de sels minéraux (sodium, calcium ou encore potasium et d’oligo-éléments (zinc, iode, fer, manganèse)

L’eau de mer et tous ses bienfaits

Elle décongestionne les voies respiratoires. Et oui, une balade en bord de mer les jours venteux permet de respirer l’air marin chargé d’embrun. Un aérosol naturel qui agit comme les aérosols vendus en pharmacies, mais dans une version plus puissante !

Vous pouvez également profiter de ses vertus en vous immergeant dans l’eau.

Pour en bénéficier, il est conseillé de se baigner dans une eau à 32 degrés pendant au moins 12 minutes.

Plus l’eau est chaude, plus le résultat est efficace. C’est la raison pour laquelle l’eau est chauffée lors des thalassothérapies.

Un bain relaxant et apaisant ! L’eau de mer, en boostant votre organisme, vous aide aussi à lutter contre la fatigue et à garder le moral.

Dans l’eau, le corps se détend car il se trouve dans une situation de quasi-apesanteur. Les douleurs s’estompent.

L’eau de mer pour une belle peau ! Le sel a de nombreux effets positifs sur la peau puisqu’il agit comme un exfoliant naturel qui va éliminer les peaux mortes. Par ailleurs, l’action du bain de mer relance la circulation lymphatique et sanguine.

On trouve de plus en plus de cosmétiques issus des produits marins avec de nombreuses propriétés bénéfiques sur la peau, voire certaines actions potentiellement amincissantes.

Christophe Fautrier, responsable du département soins et cures aux Thermes Marins Monte-Carlo, détaille les bienfaits de l’eau de mer.

Il revient aussi sur l’expérience des Thermes Marins en thalassothérapie.