Un espoir contre la galère du stationnement à Nice

Dans le Press Club ce jeudi, un article de 20 Minutes consacré à une l’application UPark créée par un jeune Niçois afin de faciliter la vie des automobilistes.

À lire ce jeudi sur la version online de 20 Minutes, un article consacré à UPark, une appli collaborative destinée selon la journaliste, Elise Martin, à « trouver une place de parking facilement« . Lancée en janvier dernier par Mehdi, un jeune niçois de 26 ans, l’application réunit pour l’instant 500 utilisateurs, pour la plupart sur la Côte d’Azur, mais elle est disponible dans toute la France.

“Chercher une place pour se garer pendant 30 minutes ce n’est absolument pas ce dont j’ai envie après une journée de travail. J’ai gaspillé beaucoup trop de temps et d’essence à cause de ça”, explique le jeune homme. Il est donc parti de son expérience personnelle pour imaginer un système assez simple, avec deux options uniquement: soit on clique sur “je cherche une place”, et on obtient l’itinéraire vers une place de stationnement, soit on clique sur « je cède ma place« , et celle ci sera alors signalée à la communauté. On peut aussi affiner sa recherche en précisant la distance maximale que l’on est prêt à parcourir pour sa garer et en disant si l’on souhaite que la place soit payante ou gratuite.

Vers un partenariat avec Waze ?

Le créateur de UPark, informaticien de son métier, explique à 20 Minutes que plus il y aura de personnes sur l’application plus elle sera efficace. Dans l’idéal, Mehdi aimerait conclure un partenariat avec l’application de navigation Waze afin d’y intégrer une extension vers UPark. Objectif: « faciliter la vie des gens » et leur éviter le stress et la fatigue liée au stationnement en ville. Si vous souhaitez rejoindre la communauté de l’application made in Nice vous la trouverez ici sur l’Apple Store et ici sur le Play Store de Google.

