L’histoire de l’Hôtel Bor à Hyères entre rire et larmes

Press Club. Le journal Le Monde est allé à la rencontre de l’ancien commentateur sportif David Cozette qui tient désormais un hôtel à Hyères et subit depuis un an les caprices de la crise sanitaire.

“Sur la Côte d’Azur, l’hôtellerie par intermittence”, c’est le titre de ce reportage publié sur le site du journal Le Monde et réalisé à l’Hôtel Bor, sur la plage de Hyères. Les médias locaux ont déjà beaucoup parlé de cet établissement haut-de-gamme repris l’an dernier par l’ancien commentateur de matchs de basket, David Cozette, juste avant le début du premier confinement.

L’homme de 51 ans venait de quitter une vie confortable à Paris en pensant avoir trouvé la reconversion idéale en reprenant et rénovant cet hôtel-restaurant situé sur la plage. Ironie du sort: l’ouverture a eu lieu pile au début “de la pire crise qu’ait connu l’hôtellerie française en 24 ans”. Résultat: en un an, l’Hôtel Bor n’aura eu de cesse de fermer et de rouvrir ses portes.

Une fermeture brutale

David Cozette se souvient de la douche froide le samedi 14 mars 2020. Son établissement est lancé depuis quelques jours quand Edouard Philippe annonce la fermeture des restaurants. “J’avais envie de pleurer, raconte-t-il au journaliste du Monde, Clément Guillou. Aujourd’hui, l’ancien commentateur prend les choses avec plus de recul. Grâce à une fréquentation très importante au cours de l’été 2020, et surtout grâce aux aides de l’Etat français, son établissement arrive à tenir. David Cozette, qui se dit “sacrément aidé”, tient même à se montrer philosophe. “Il y a un côté surréaliste qui finit par me faire marrer, confie-t-il au journal. Et puis “je ne suis pas sûr que les gens soient prêts à entendre un mec qui pleurniche, surtout quand on voit la situation en montagne. Alors je préfère l’autodérision”. La prochaine ouverture de l’Hôtel Bor est prévue pour le 7 mai, dans l’espoir incertain d’ouvrir la terrasse du restaurant dès le mois de juin.

