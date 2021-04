« Lou Cavagnou Soulidari » : les paniers gourmands des vallées sinistrées

Les producteurs et agriculteurs des vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya ont été durement touchés par les conséquences dévastatrices de la tempête Alex. Pour les aider et les soutenir dans cette terrible épreuve, l’agence de voyage niçoise Heaven Travel (groupe FW Barbotto) lance « Lou Cavagnou Soulidari », des paniers gourmands composés de produits locaux.

Miels du Mercantour, bières du Comté de Nice, huiles d’olives du moulin de Castagniers, mais aussi de la confiture, des pâtes de fruits ou des pétales de chocolat : les paniers solidaires regorgent de gourmandises. D’autres produits ne se mangent pas à l’image des savons au lait d’ânesse de la Tour-sur-Tinée qui entrent aussi dans la composition de ces paniers.

Il en existe de différentes tailles : du plus petit à 49 euros au plus fourni à 169 euros. A ce prix-là, vous aurez aussi droit une balade en Side- car de 40 minutes au départ de Nice pour deux personnes ou à une sortie familiale en compagnie d’un âne durant une journée ou à une visite guidée du quartier de la Libération et son marché, dégustation comprise.

Les paniers solidaires sont en vente sur le site du créateur de voyage Heaven Travel , par téléphone au 04.93.81.26.26 ou directement à l’agence située en plein coeur de Nice, au 10 avenue Félix Faure.

Sara LORAIN, responsable communication du groupe FW Barbotto était notre « Guest » cette semaine. Réécoutez ci-dessous son interview :