Umberto Tozzi en live streaming depuis la Salle des Etoiles

Le chanteur italien et résident monégasque Umberto Tozzi se produira ce samedi 10 avril au sporting à la salle des étoiles à 21h. Un concert virtuel, en acoustique, dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à ses musiciens, techniciens et collaborateurs. Impactée par la pandémie, la tournée annuelle de l’artiste s’est retrouvée annulée.

Ambassadeur de la musique italienne à l’étranger, Umberto Tozzi lance sa carrière grâce à Un corpo un’anima et séduit dès les années 70 un large public au-delà des frontières de son pays, notamment avec les titres Ti amo, Tu et Gloria.

Ce concert à la Salle des Étoiles est inédit pour le chanteur et sera retransmis en live streaming depuis son site officiel . Pour la première fois en 45 ans de carrière, le chanteur offrira à ses fans un spectacle dans lequel le public aura l’occasion d’écouter ses plus grands tubes et quelques chansons originales jamais jouées en concert, réadaptées pour l’occasion en acoustique.