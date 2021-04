L’IA : le secteur digital des nouveaux métiers

L’IA va créer de nouveaux métiers dans l’Economie Digitale : on peut se former rapidement sans être ingénieur.

On se donne rendez-vous chaque semaine avec Marco Landi, ancien SEO d’Apple Monde de Texas Instrument et président de l’Institut Europe-IA pour parler de « l’Economie Digitale de l’Intelligence Artificielle ».

On a souvent cette crainte que l’Intelligence Artificielle supprime des emplois. Mais aujourd’hui, l’IA ce sont des opportunités de carrière.

C’est vrai, je ne pense pas qu’il faudrait se faire trop de soucis. Il faut comprendre qu’il y aura une transformation des types de travail certainement. Mais n’ayons pas peur, il y aura du travail pour tout le monde.

Quels sont les jobs qui existent déjà aujourd’hui autour de l’Intelligence Artificielle ?

Prenons le secteur particulier appelé « l’Intelligence Artificielle Créative ». Imagine-toi dans tout le monde de l’entreprise, mais aussi de la communication, il y aura une quantité de données sur lesquelles il faudra travailler et tu auras une nouvelle identité de jobs. Par exemple, « Data Coach », « Data Collector Entraineur », « Arte Teacher for Computer », « Algorithum Designer », etc.

C’est toute une nouvelle quantité de travail qui va se développer et qui donnera la possibilité d’être beaucoup plus créatif. Parce-que ça c’est la chose importante. L’IA va faire diminuer la partie monotone et va donner plus de temps pour la partie créative.

Est-ce qu’on a déjà des formations pour ces nouveaux emplois ?

Beaucoup, il y a beaucoup d’entreprises qui se lancent pour faire comprendre la possibilité en suivant quand même les lignes de cours de devenir par exemple « Creative Data Sign », devenir Data Coach. Pourquoi ? Parce-qu’on a besoin de trouver de plus en plus de gens qui vont utiliser la donnée, parce-que l’Intelligence Artificielle a besoin de la donnée. Il faut bien la maîtriser et surtout, ajouter sur tout ça de la créativité.

Prenons mon exemple, Marco, je n’ai jamais travaillé dans l’informatique bien que je maîtrise informatique. Est-ce que j’ai une chance de me former, de travailler autour de l’IA dans quelques années ?

Mais dans quelques mois, si tu suis ces cours qui sont déjà disponibles. Par exemple, tu as beaucoup de possibilités de voir sur le réseau les résultats de nos petits calls que l’on fait les vendredis.

Tu pourrais déjà commencer à utiliser ces données et tu devrais suivre un cours en ligne de 4 semaines.

Il te donnera la possibilité de commencer à voir quel type d’activité créative tu voudrais faire.

Et là, après tu pourras suivre quelque chose de plus approfondi.

Pour terminer, Marco, il semble que la France fasse partie des pays qui a les meilleures formations d’ingénieur et pas très de chez nous. Je pense notamment à l’Université Nice Côte d’Azur.

Absolument, ça c’est indéniable. Mais je voudrais faire un point, ce n’est pas nécessaire d’être ingénieur. Tous les types des nouveaux jobs desquels j’ai parlés, ils n’ont pas besoin d’une course pour être ingénieur. Tu peux le faire surtout si tu te positionnes comme quelqu’un qui veut être créateur, tu as de la créativité et tu veux exprimer tes nouvelles idées. Tu utiliseras les données mais tu n’as pas nécessairement besoin d’être ingénieur.

