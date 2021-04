Lil Nas X : Montero (Call Me By Your Name)

Le retour de Lil Nas X couronné de succès !

Plus de 100 millions de vues à ce jour pour la vidéo de Montero (Call Me By Your Name) et un titre qui se classe en quelques jours en tête des charts US ! Voilà de quoi faire taire ceux qui qualifiaient Lil Nas X « d’artiste à un seul single ». Old Town Road a fait découvrir ce jeune chanteur à la planète entière en 2019, mais il n’était pas question pour Montero Lamar Hill (c’est sa véritable identité) d’en rester là. Après quelques singles sortis, cela faisait plusieurs semaines qu’il annonçait l’arrivée d’un nouveau titre. Le public et la presse n’ont pas été déçus : la chanson est le titre le plus joué sur Spotify aux Etats-Unis, et le clip, assez sulfureux, a suscité un certain nombre de polémiques. Son premier album Montero est prévu pour cet été.