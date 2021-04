Du changement avec la loi Pinel pour l’immobilier

Loi Pinel immobilier : Plus d’un changement est constaté au quotidien sur le marché.

Du changement pour la Loi Pinel, un dispositif fiscal simple et avantageux permettant d’investir dans l’immobilier locatif tout en réduisant ses impôts.

Pourquoi investir dans un programme immobilier neuf grâce à la loi Pinel 2021 ?

Chaque année, de nombreux français profitent des atouts du dispositif d’Etat Pinel qui remplace la loi Duflot. En 2021, la loi Pinel va encore permettre aux particuliers d’acheter un logement neuf pour le louer et donc d’avoir la possibilité de bénéficier d’un abattement fiscal.

Parmi ces avantages, on retrouve les conditions suivantes: la réduction de vos impôts sur le revenu, soit 12%, 18% ou 21%. Il est aussi possible de pouvoir dégager des compléments de revenus par le versement de loyers mensuels, vous aider à préparer votre retraite et créer un patrimoine immobilier en particulier dans les zones tendues.

Les conditions pour bénéficier de la loi Pinel en 2021 :

L’investisseur doit acheter un logement neuf et le louer pour une durée de 6,9 ou 12 ans.

Le logement doit être situé en zone A, A bis ou B1 qui sont les zones dites tendues (plus de demandes de logements que d’offres sur le marché).

Le logement doit être loué dans les 12 mois qui suivent son achèvement.

Il doit également être conforme aux normes énergétiques en vigueur.

Le dispositif Pinel 2021 est également soumis à l’encadrement du montant du loyer (5 500€/m²).

Les locataires doivent aussi présenter un plafond de ressources plafonné. Concernant les zones B2 et C, elles ont été exclues du dispositif le 15 mars 2019.

De ce fait, les investisseurs peuvent bénéficier à 100% des packages proposés par les banques en partenariat avec les promoteurs ciblés. En effet, il s’agit d’une gestion locative.

Cela revient à faire un investissement financier mais dans le secteur de l’immobilier du neuf.

