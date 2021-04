Le Tencel : super matière écologique ?

LE TENCEL

Coup de projecteur sur le TENCEL à l’occasion de la minute mode éthique avec The Good Goods.

Une super matière écologique !

Pour la petite histoire, Tencel, est le nom déposé de la fibre de bois, le Lyocell.

Il est produit à partir de différentes pulpes d’arbres. Des arbres issus de forêts durables et certifiées FSC.

C’est une matière artificielle à mi-chemin entre les matières naturelles et les matières synthétiques.

Le Tencel est une fibre dite « régénérée », modifiée par l’homme. Elle est transformée sans aucun procédé chimique nocif !

En effet, la pulpe est dissoute dans un solvant naturel et non toxique. Le solvant, lui, est recyclé en circuit fermé à 99 %. C’est donc une économie d’eau et d’énergie.

Le Tencel : quels sont ses avantages ?

Premièrement, cette fibre a une grande résistance mécanique. Elle absorbe mieux l’humidité que le coton et a des propriétés anti-bactériennes.

Le Tencel est aussi infroissable : un bon point pour l’entretien ! Enfin, cette fibre rétrécit peu au lavage à basse température.

Les inconvénients du Tencel

Le Tencel est une néo-matière. Résultat : elle coute cher. Par ailleurs, aujourd’hui, il est difficile d’en trouver car la matière n’est pas encore largement disponible.

En outre, il faut encore améliorer sa durabilité. Cela concerne particulièrement les Lyocell premiers prix.

Les conseils d’entretien

Lors de vos achats, privilégiez une composition 100% Tencel. Le grammage est souvent un gage de qualité. C’est pourquoi il est conseillé d’investir dans un vêtement épais et lourd.

Il est préférable de laver le vêtement à la main. En machine, ne dépassez pas les 30 degrés. Evidemment, le sèche-ligne est à proscrire !

Enfin, exit le repassage car c’est une matière infroissable. Si le vêtement en a vraiment besoin, repassez-le uniquement à basse température.

Plusieurs marques aujourd’hui proposent du Tencel, c’est le cas de Thelma Rose.

Sa fondatrice avait d’ailleurs été notre invitée sur Radio Monaco. Vous pouvez réécouter son interview juste ICI.

Autre marque : Avani Apparel.

Explorez le Tencel sous toutes ses coutures avec Victoire Satto.