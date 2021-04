Tous les secrets de la BD à la Villa Sauber

Le Nouveau Musée National de Monaco présente « Marginalia. Dans le secret des collections de bande dessinée » : une exposition originale et inédite à découvrir jusqu’au 5 septembre à la Villa Sauber. Construite autour de prêts issus de collections publiques et privées, elle réunit plus de 350 œuvres de près de 90 artistes figurant parmi les plus grands noms du neuvième art.

Cette exposition repose sur le principe des marginalia : petits dessins, souvent profanes, parfois fascinants, réalisés dans la marge des manuscrits médiévaux, qui prenaient la forme de notes, dessins ou commentaires portés par les copistes ou les lecteurs.

« On a imaginé un principe d’exposition où les cartels que l’on trouve habituellement dans les musées seraient remplacés par ces petites images sur le format de ce que l’on trouve normalement dans les BD »

Bédéphiles avertis, néophytes ou simple curieux sont invités à découvrir ou redécouvrir des œuvres graphiques connues mais aussi inédites, sélectionnées par les commissaires Marie-Claude Beaud, Damien MacDonald et Stéphane Vacquier et mises en avant par une scénographie de Berger&Berger proposant des perspectives renouvelées sur le travail des artistes présentés.

« On a une amplitude temporelle qui va de la toute fin du 19e siècle jusqu’à des oeuvres très récentes et qui raconte l’Histoire de la bande-dessinée au 20e siècle à travers les plus grands maîtres du genre »

Stéphane Vacquier, commissaire associé de l’exposition était notre « Guest » vendredi 9 avril 2021. Le replay de son interview est disponible ci-dessous :

Toutes les informations sont sur le site du NMNM.