La chrononutrition : s’alimenter selon son horloge biologique

La chrononutrition.

Le docteur Alain Delabos a mis en lumière la chrononutrition en 1986.

Il s’agit de s’alimenter en tenant compte de son horloge biologique. La chrononutrition aborde donc les interactions complexes entre nos rythmes circadiens, la nutrition et le métabolisme. Elle s’appuie sur 3 dimensions du comportement : le moment, la fréquence et la régularité des repas !

Si cette méthode a fait parler dans le cadre de la perte de poids, Véronique Liesse met surtout en avant le respect du rythme naturel de l’organisme. Il s’agit d’abord d’un mode de vie pour manger en respectant les besoins physio biologiques de l’organisme.

En effet, il apparaît que nos horloges internes jouent un rôle fondamental sur la façon dont le corps va digérer, absorber ou encore stocker ce que nous mangeons.

Notre cerveau est équipé d’une horloge centrale. Elle se synchronise principalement sur base de la lumière du jour. Elle synchronise ensuite plusieurs horloges internes localisées dans nos organes. Ainsi, chaque organe, comme par exemple le foie, sait quand il est l’heure de manger ou quil est l’heure de libérer des hormones digestives.

Si chaque personne a un chronotype bien particulier, quelques grandes règles demeurent applicables à tous.

Etape 1 de la chrononutrition : le moment.

Selon le moment de la journée, notre sensibilité à l’insuline n’est pas la même.

Les recherches prouvent que la sensibilité, donc l’efficacité de l’insuline est meilleure le matin. Elle diminue au fil de la journée.

C’est pourquoi il est préférable de ne pas manger trop de féculents tard le soir. Alors exit le pain ou encore le riz.

Etape 2 : la fréquence.

Concernant la fréquence, il est conseillé également d’éviter de sauter un repas ou de le décaler. C’est ce que l’on appelle le JET LAG ALIMENTAIRE. Si vous souhaitez en savoir plus cliquez ICI. Dans l’idéal, il faudrait prendre son petit déjeuner dans les deux heures qui suivent le lever, et si possible avant 9 heures.

Etape 3 : la régularité



La régularité est aussi un facteur important. Le corps n’aime pas être chamboulé, il préfère la stabilité. Ainsi, privilégiez des horaires assez réguliers pour prendre vos repas. Ainsi, évitez de consomer votre petit déjeuner la semaine à sept heures et le dimanche à midi.

Toutes les précisions avec Véronique Liesse, nutritionniste aux Thermes Marins Monte-Carlo.

Diététicienne, nutritionniste et enseignante universitaire en nutrition et micronutrition, Véronique Liesse est aussi auteure.

