La florithérapie !

Nouveau RDV chaque jeudi sur Radio Monaco avec Sonia Stellati, florithérapeute basée sur la French Riviera.

La florithérapie est une médecine douce basée sur les vibrations des fleurs pour transformer les émotions négatives en émotions positives. Le docteur Edward Bach a ainsi répertorié sept grandes catégories d’émotions éprouvantes : la peur, l’incertitude, le manque d’intérêt, la solitude, l’abattement et le désespoir, l’hypersensibilité aux influences et la préoccupation excessive du bien-être des autres. Pour chacune d’entre elles, il a conçu des élixirs floraux ou Fleurs de Bach pour contrebalancer ces sentiments. Si vous voulez en savoir plus sur la florithérapie, cliquez ICI.

Chaque semaine Sonia Stellati vous propose une chronique dédiée à la gestion de vos émotions.

Elle vous dévoile la fleur adaptée à chacune de vos émotions.

Pour ce premier RDV-florithérapie, cap sur l’anxiété.

Une émotion qui peut réellement impacter la vie quotidienne et générer une souffrance excessive. L’anxiété est définie comme une sensation de danger imminent d’origine indéterminée et regroupe à la fois des symptômes émotionnels, somatiques ou encore comportementaux.

Dans le cadre de la gestion des émotions, Sonia Stellati zoome sur l’aspect émotionnel. Premièrement, sachez qu’il existe plusieurs formes d’anxiété, et pour chacune d’entre elles, Sonia Stellati vous suggère la fleur la plus adaptée.

* Si vous êtes face à des peurs connues, que vous ressentez de l’anxiété face aux évènements de la vie ou encore que vous avez peur du regard des autres, cap sur la mimule jaune. Elle est surnommée la fleur de l’assurance.

* Face à des appréhensions plutôt, zoom sur le peuplier tremble, appelé aussi la fleur de la prescience. Elle aide à renforcer la confiance en soi et apporte le sentiment de sécurité intérieure.

* Concernant la dévalorisation de soi, Sonia Stellati mise sur l’orme champêtre : la fleur des responsabilités. Elle concerne plutôt les personnes qui ont peur de ne pas être à la hauteur et qui se dévalorisent. Elle permet de prendre du recul et aide à se faire confiance.

* Enfin en cas de manque de confiance en soi, cap sur le mélèze. La fleur de l’estime de soi dans les cas où l’anxiété est liée à la peur de l’échec ou encore à un sentiment d’infériorité.

La florithérapie anti-anxiété avec Sonia Stellati

https://radio-monaco.com/2021/03/12/zoom-sur-3-coaching/