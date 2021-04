« Mon Été à Nice » : l’appel aux artistes

La Ville de Nice a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour imaginer les évènements qui animeront la prochaine saison estivale dans la capitale azuréenne. Les candidatures doivent être déposées sur moneteanice.fr avant le dimanche 25 avril.

Artistes locaux et professionnels de l’événementiel, du spectacle, de la culture et du patrimoine sont invités à présenter des projets artistiques et culturels qui pourront être organisés sur les espaces publics extérieurs de la ville (rues, places, parvis, squares et jardins) et les espaces extérieurs de certains établissements culturels (MAMAC, Musée Matisse, Musée Masséna, Le 109, etc.).

Les projets peuvent prendre toutes formes d’expression (danse, musique, chant, théâtre, cirque, saynètes, arts graphiques, lectures, ateliers, vidéo, arts de la rue, magie, etc.) de tous registres esthétiques et formes de représentations.

Les animations pourront être de durées variables, présentées une seule fois ou à plusieurs reprises. Les thèmes sont libres. En lien avec les établissements culturels, une attention particulière sera portée aux propositions ayant trait avec la programmation des lieux et permettant la valorisation des espaces extérieurs.

Des projets labellisés et financés par la mairie de Nice

A partir des projets retenus, la Ville de Nice organisera, dans le respect des directives gouvernementales relatives aux rassemblements et événements eu égard au contexte sanitaire, un programme cohérent d’animations et de représentations sur plusieurs sites du territoire.

Un financement sera accordé aux porteurs de projets. La municipalité assurera également l’accompagnement sanitaire des événements et mettra en œuvre les mesures nécessaires au respect des distances et gestes barrières pour leur bon déroulement.

Les projets sélectionnés feront l’objet de campagnes de communication et de promotion afin de leur donner une visibilité et bénéficieront d’une labellisation « Mon Eté à Nice ».

