Un massage à l’huile d’Argan anti-âge.

Il existe des solutions naturelles pour prendre soin de votre peau et limiter les effets de l’âge.

Aujourd’hui, vous découvrez l’astuce de Julie Dumoulin.

Pour en profiter, il suffit de vous munir d’une huile végétale, de préférence de l’huile d’Argan. Elle a largement fait ses preuves pour ses vertus nourrissantes et anti-âge.

Sachez que l’arganier pousse au sud du Maroc. L’huile était utilisée notamment pour se protéger du vent agressif du désert. Elle a ensuite été popularisée dans les années 2000.

L’huile d’Argan : tous ses bienfaits

L’huile d’Argan est utilisée en cosmétique. Elle possède des propriétés anti-âge, mais également hydratante, antioxydante, anti-inflammatoire, régénérante et cicatrisante. C’est aussi l’alliée des cheveux secs et ternes.

* Grâce à ses vertus, elle peut remplacer votre crème de jour. Elle apportera ainsi une meilleure élasticité et une plus grande souplesse à votre peau.

* Elle lutte contre les effets du vieillissement. Tout simplement car elle renferme des antixoydants (polyphénols) et des vitamines (A et E) qui luttent contre le stress oxydatif responsable du vieillissement cutané prématuré.

* L’huile d’Argan est également cicatrisante et aide à apaiser les démangeaisons et les irritations de la peau.

Elle est particulièrement recommandée pour les femmes enceintes pour éviter les vergetures.

* Elle combat efficacement l’acné puisqu’elle est non comédogène. Ainsi elle aide les peaux acnéïques à retrouver leur équilibre sans obstruer les pores.

L’astuce anti-âge de Julie

Huilez vos mains avec l’Argan et massez vos ganglions lymphatiques, notamment ceux à la base du cou. Pour cela exercez de légères pressions pendant quelques minutes.

Vous pouvez aussi pincer le bas de vos joues et lisser les rides du lion, entre les yeux.

En complément, vous pouvez investir dans un roll-on pour le visage équipé de pierres précieuses comme la jade par exemple.

Pour stimuler la lymphe avec cet accessoire, le massage doit s’effectuer du bas vers le haut du visage, et de l’intérieur vers l’extérieur, sans aller-retour.

Comment bien choisir votre huile d’Argan ?

Pour une utilisation pure de l’huile d’Argan pour la peau ou les cheveux, choisissez toujours une huile de bonne qualité 100 % pure et naturelle, vierge, extraite mécaniquement par première pression à froid. Votre huile ne doit contenir aucun ingrédient chimique. Misez plutôt sur une huile bio et équitable.

