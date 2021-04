Cap aujourd’hui sur le mouvement bébé-signeur ! Ce concept a vu le jour aux Etats Unis dans les années 80. Depuis une quinzaine d’années, il est également d’actualité en France.

Son but : aider à l’instauration d’interactions de communication avec son bébé avant même qu’il ne sache parler !

Et oui, avant d’acquérir la parole, les enfants ont beaucoup de choses à vous dire et sont en capacité de reproduire vos gestes. En attendant l’arrivée de la parole, ils vont donc s’exprimer avec leurs corps via des mimiques ou encore des postures. Ils essaient, parfois en vain, de faire comprendre leurs désirs et leurs émotions sans aucun mot.

Vers 8-10 mois les bambins comprennent beaucoup plus de mots qu’ils ne peuvent en produire ! C’est là que les signes servent de base pour échanger avec les adultes qui les entourent.

Le concept bébé-signeur s’appuie sur la Langue des Signes Française pour signer des mots du quotidien.

Bébé pourra ainsi manifester plus facilement ses besoins ou encore ses émotions. Cela permet de mieux communiquer avec son enfant, diminuer la frustration ou encore les cris. Par ailleurs, les signes permettent de développer la gestuelle et donc la motricité des petits.

Petit Hibou, une journée avec maman : communiquer avec les signes

Dans le cadre du mouvement bébé-signeur, la maison d’édition azuréenne EFA publie l’album Petit Hibou, une journée avec maman. Il s’adresse aux enfants de 0 à 2 ans.

Cet album permet aux parents et à l’enfant de baser leur communication sur les signes, grâce aux aventures de Petit Hibou, une histoire imaginée par Valérie Scherma. Elle est animatrice professionnelle d’ateliers de signes avec bébé. Une histoire à destination des tout-petits, entendants ou non.

Petit Hibou, une journée avec maman comprend 48 pages.

L’album représente 15 scènes du quotidien, illustrées par Anaëlle Rousseau.

A l’intérieur, vous retrouverez 1 à 3 phrases simples par scène avec la mise en signe de 1 à 3 mots du quotidien (maman, content, doudou, fatigué…)

Notez par ailleurs que lors de l’achat de cet ouvrage, vous bénéficiez de la vidéo de l’histoire lue et signée par l’autrice !

Zoom sur EFA editions !

EFA éditions est une jeune maison indépendante basée près de Nice.

Elle s’engage d’ailleurs à préserver la planète avec différentes initiatives green. EFA éditions mise sur une production raisonnée de livres éco-responsables imprimés en France. Elle privilégie également les circuits courts !