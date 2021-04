Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas ?

Aujourd’hui, Véronique Liesse, votre nutritionniste zoome sur les régimes.

Souvent en une des magazines avant l’arrivée de l’été, de nombreux régimes promettent des miracles.

Pour autant les chiffres sont sans appel : plus de 90% des personnes qui ont entamé un régime ont repris leur poids, voire même plus dans certains cas.

Les régimes peuvent mener à une perte de poids c’est vrai, mais le concept du régime n’a pas vocation à durer trop longtemps.

En effet, le corps est intelligent et sait s’adapter.

Lorsque vous réduisez vos apports, cela devient la nouvelle norme. Ainsi, dès que vous vous mettez à « remanger normalement », votre corps lui va recommencer à stocker.

Pour celles et ceux qui souhaitent perdre du poids, Véronique Liesse conseille de miser sur la qualité. L’une des clefs pour apporter au corps les nutriments dont il a besoin !

Pensez aussi à privilégier une alimentation non transformée, un peu plus végétale, misez sur le bon gras comme par exemple les omega-3.

Toutes les précisions avec Véronique Liesse !



