La reprise progressive de l’activité et l’assouplissement ont des restrictions liées à la pandémie dans certaines régions du monde. En effet, la demande des consommateurs, le dynamisme de la demande ont stimulé cette reprise, notamment en Inde et en Chine. Ces deux pays ont permis de compenser la relative faiblesse de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Ouest.