L’architecture passive est un label qui s’intéresse à l’efficience énergétique des bâtiments. Il y a encore peu de constructions de ce type qui sont labellisées sur la Côte d’Azur, bien que le concept présente de nombreux avantages en région PACA.

De plus, c’est un choix judicieux concernant les outils de productions énergétiques. Par conséquent, ce label est le plus répandu dans ce marché en France.

Par des coûts plus maîtrisés, il est alors possible d’obtenir des consommations très intéressantes.

Ce climat doux et ensoleillé permet d’optimiser les dépenses énergétiques.

De ce fait, la communication et la pédagogie sont essentielles sur ce sujet. N otamment pour la construction de collectivités et de résidences car c’est le modèle le plus répandu sur la région.