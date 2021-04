Des fleurs et des plantes pour la Vallée de la Roya

Ce matin, le Press Club nous emmène dans la Vallée de la Roya à Tende, où des livraisons de fleurs organisées par plusieurs associations mettent du baume au cœur des habitants.

A lire ce lundi dans Monaco-Matin: “Des fleurs aux effluves de bonheur pour Tende”. Après avoir sévi à Breil-sur-Roya il y a quelques semaines, des bénévoles se sont rendus à Tende samedi, les bras chargés de plusieurs centaines de plantes afin de redonner des couleurs à la commune, dont le quotidien est assombri depuis près de sept mois par les conséquences de la tempête Alex.

Selon le journaliste, Yann Delanoë, les fleurs, les plantes et autres arbres fruitiers emmenés à Tende et à Saint-Dalmas ont été donnés par des pépiniéristes, des entreprises, des municipalités, et même par des particuliers. Tous ont ainsi répondu à l’appel de l’association Aide aux Sinistrés, de Mission Trekkeurs et du Secours Populaire.

Des plantes et des fresques

“Dans la vallée les paysages sont devenus minéraux, explique Wilfrid Bricourt, président de lAssociation d’Aide aux Sinistrés. “Toute la végétation a été emportée par les cours d’eau en furie, alors c’est une manière de faire en sorte que la vie reprenne le dessus”, ajoute-t-il. En plus du marché aux fleurs agrémenté de conseils en plantation et en jardinage, Monaco-Matin précise que les bénévoles ont également décidé d’habiller le mobilier urbain de la ville grâce au tricot-graffiti, ou yarn bombing, une sorte d’art urbain utilisant le tricot et le croché. Venus prêter main forte aux commerçants locaux et aux bénévoles, des artistes ont également participé à l’opération afin de peindre des containers et de réaliser des fresques murales sur la façade du cinéma Bego de Tende et de la station d’épuration de Saint-Dalmas.

Une énième illustration de la solidarité régionale et des efforts fournis par les associations depuis le mois d’octobre afin de soutenir les populations des vallées de montagne.