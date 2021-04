Le bonheur en 5 clefs !

Comme chaque lundi vous retrouvez Julie Dumoulin, expatriée à Bali. Elle est la créatrice de l’application bien-être HAPPYNGOOD.

Aujourd’hui elle vous dévoile ses 5 premiers conseils pour être inondé de bonheur !

Premièrement, améliorez votre perception et votre intelligence.

Un bon mental est la base de tout dans la base du bonheur. Pour que les bonnes choses viennent à vous, cela ne dépend pas de vos capacités à faire ou à ne pas faire quelque chose, mais plutôt de votre capacité à maîtriser votre propre perception des choses ainsi que votre intelligence. En gros, entraînez vous à voir le verre à moitié plein.

Soyez le maître de votre propre vie

Tout ce qui se passe dans votre vie se passe à l’intérieur de vous. La douleur, le plaisir , la joie et la tristesse… ce sont des émotions que vous ressentez intérieurement. Vu sous cet angle, qui devrait déterminer ce qui se passe dans votre monde intérieur ? De toute évidence personne d’autre que vous. C’est-à-dire que chacune des expériences de la vie ne sera déterminée que par vous-même. Vivre en délaissant votre propre pouvoir interne c’est laisser quelqu’un décider de votre bonheur à votre place. Sans aucun doute, « la pire forme d’esclavage est lorsqu’on laisse autrui définir qui l’on est ».

Soyez conscient de votre mortalité

Si vous prenez un instant pour réfléchir à cette chance inouïe que vous avez d’être vivant. On vit souvent avec cette idée que l’on est immortel. Très souvent on oublie qu’un jour on ne sera plus de ce monde. Le simple fait de pouvoir se réveiller le matin est quelque chose de magique. Chaque matin, 1 million de personne n’ont pas cette chance. Vivre dans le moment présent c’est indéniablement la manière la plus profonde de vivre sa vie. « Si vous avez envie de donner de la valeur à votre vie, souvenez-vous que c’est quelque chose de bref. » Donc savourez chaque réveil tous les matins et souriez à la vie.

Apprenez à lâcher prise

Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent pris dans un tourbillon de stress. On oublie de se consacrer du temps et parfois même de rire. Au lieu de ça on investit notre temps dans des choses qui nous semblent importantes. Il faut savoir lâcher prise en faisant des choses « moins importantes » et ne pas prendre tout trop au sérieux y compris nous-mêmes. Nous avons tendance à nous donner trop d’importance. L’humilité permet de cultiver le bonheur.

Faites-vous les «bons films » dans votre tête

La peur est souvent le fruit de votre imagination. Et il est impossible de vaincre quelque chose d’inexistant. Alors pourquoi pas stopper les films d’horreur au profit de scènes réconfortantes ? Idéal pour plus de bonheur et de joie.

Votre Playlist 100% HAPPYNGOOD