Les marchés européens ont affiché leur première baisse hebdomadaire depuis les 8 dernières semaines. Tandis que les Etats-Unis verraient leurs taxes augmenter pour les plus riches.

Florence Feidt (Société Générale Private Banking Monaco) dévoile le contenu de l’actualité financière des marchés durant cette période.

La reprise de vendredi dernier en fin de journée aura permis à l’Euro Stoxx 50 de retrouver une position stable marchés financiers.

Ensuite, l’indice parisien est clôturé en légère baisse de 0,15% sur la séance.

Puis les premières publications des résultats d’entreprise pour le premier trimestre 2021 sont dans l’ensemble solides.

Par ailleurs, la reprise de la pandémie en Asie inquiète les investisseurs.

D’autre part, l e président américain Joe Biden prévoit une hausse de la fiscalité. C’est plus précisément l’administration Biden qui pourrait alors taxer davantage les profits des capitaux pour les plus fortunés. De ce fait, il serait question que ce projet fiscal envisage de doubler le taux d’imposition sur les plus-values.

Par la suite, relever le taux marginal de l’impôt sur le revenu fait partie du programme souhaité par le président des Etats-Unis dont le nouveau plan fiscal sera probablement présenté dans les prochains jours à venir.

