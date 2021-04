Chaque Semaine, Jean-Yves Le Graverend des agences John Taylor Monaco vous dévoile les “Tendances de l’Immobilier”.

De toute évidence, le compromis de vente est le plus courant. Un engagement lie l’acquéreur et le vendeur si les conditions suspensives sont levées à acheter ou vendre au prix fixé. C’est un acte notarié ou pas que l’on peut rédiger avec un professionnel de l’immobilier.

