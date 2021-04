La candidose digestive : un trouble méconnu

Coup de projecteur sur la candidose digestive.

On parle de candidose lorsqu’il y a un développement trop important d’un champignon : le Candida Albicans. Il est évidemment normal d’en avoir principalement dans l’intestin. Pourtant dans certaines circonstances et chez certaines personnes, il peut se développer en excès. Ce champignon provoque alors des troubles et c’est ce qu’on appelle la candidose digestive.

A ce jour, il n’existe pas de réels tests fiables pour diagnostiquer la candidose digestive. En outre, la prise en charge, elle, peut se révéler assez longue et complexe.

Certains aliment favorisent le développement du C.Albicans

Le développement du Candida Albicans est favorisé par certains aliments. Comme par exemple le sucre dont se nourrit ce champignon. Idem pour l’alcool.

A l’inverse l’ail ou encore l’origan sont des antifongiques naturels et peuvent se réveler d’une grande aide.

Toutes les explications avec Véronique Liesse, nutritionniste aux Thermes Marins Monte-Carlo

