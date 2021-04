Luc Jacquet met la Blockchain au service du cinéma et de la nature

Un invité de marque ce jeudi 29 avril dans le Business Club: le réalisateur Luc Jacquet dont le studio indépendant Ice Breaker Studio est installé en Principauté.

Toujours déterminé à mettre ses films au service de la protection de la planète, Luc Jacquet, réalisateur de La Marche de l’Empereur, Oscar du meilleur documentaire en 2006, travaille activement sur Sibérie, un projet à multiples facettes dont le tournage aura lieu dans le Kamchatka, sublime péninsule du bout du monde située dans l’Extrême-Orient russe. Grâce à un mode de financement basé sur la technologie de la Blockchain et un modèle économique innovant, le studio indépendant du réalisateur, Ice Breaker Studio, installé à Monaco, ambitionne de révolutionner la production cinématographique. Objectif: rester propriétaire des images produites tout en garantissant aux investisseurs que leur prise de risque sera rentable.

Pionnier des levées de fonds STO à Monaco

Récemment, une étape essentielle a été franchie par le studio avec l’obtention du tout nouveau label mis en place par la Principauté, dans le cadre du programme Extended Monaco, afin de sécuriser les levées de fond STO (Security Tokken Offering); une première mondiale. Avec le soutien du gouvernement monégasque et de la Fondation Prince Albert II, Ice Breaker Studio dépoussière ainsi le mode de financement du septième art. Le tout pour nous offrir un voyage à 360° au Kamchatka et « reconstruire le lien entre l’Homme et la nature« . Luc Jacquet est l’invité de Nathalie Michet dans le Business Club.