La chanteuse niçoise Linh veut le maximum

Entre sonorités urbaines et chanson française, LINH, jeune artiste niçoise à la voix envoutante, se fait une place dans le paysage musical. Son papa guitariste la berçait avec les grands classiques de la chanson française. Sa maman, comédienne et pianiste, l’a accompagnée dans son travail d’interprète. Pauline – son vrai prénom – a baigné dans la musique dès le plus jeune âge. A 8 ans, elle commence à chanter dans les choeurs d’enfants de l’opéra de Nice. L’expérience dure quatre ans. En 2012, elle participe à l’émission « THE VOICE » sur TF1 en duo avec son frère Julien. C’est dans cette émission qu’elle fait la connaissance de Sacha Tran, son binôme actuel. « The Voice ? Une sacrée expérience et un grand tremplin »

En parallèle de ses études en « Sciences du langage », elle multiplie les prestations musicales sur des scènes variées sur la côte d’azur. En 2018, lors d’une soirée avec plusieurs artistes à Paris, elle retrouve Sacha et échange un moment musical qui révèlera une forte complicité.

Un nouveau single en attendant l’EP à la fin de l’année

Quelques mois plus tard, les deux artistes partagent des moments de création autour d’un piano, d’une guitare, d’un ordinateur, et composent les premiers titres de L’EP qui sortira à la fin de l’année 2021.

En attendant, Linh publie « Minimum » : un nouveau single dans lequel l’auteure, compositrice et interprète revendique haut et fort son envie de s’amuser. Dans un quotidien où tout semble partir en fumée, l’artiste rêve de lâcher prise et de profiter de l’instant présent.

Ce jeudi 29 avril, Linh était notre « Guest » sur Radio Monaco. Retrouvez ci-dessous son interview :