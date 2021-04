Pervers narcissique : le reconnaître et lui échapper

Coup de projecteur sur le pervers narcissique aujourd’hui avec Lynda Pausé, coach en développement personnel.

Premièrement, il est important de bien définir ce qu’est un PN.

Il s’agit d’une personne atteinte d’un trouble de la personnalité narcissique avec une image dévalorisante d’elle-même. Le pervers narcissique prend du plaisir à manipuler l’autre et à le rabaisser pour se valoriser !

Le PN est un séducteur hors pair doté d’un très fort charisme. Souvent, le pervers narcissique séduit sa cible avant de lui rendre la vie infernale. Et la victime a du mal à être comprise puisque face aux autres le PN reste adorable. Le pervers narcissique est donc très différent en public et en privé !

Diviser pour mieux régner pourrait être l’une de ses devises. En effet, le pervers narcissique va isoler sa victime pour être certain de la contrôler. Il peut alors la couper de ses proches ou de son travail. Son objectif : s’approprier ce que l’autre a en le détruisant.

Par ailleurs, un pervers narcissique est dénué d’empathie ! Il ne ressent ni chaud ni froid en faisant souffrir sa victime. Pire, il éprouve une certaine jouissance à la voir dans la détresse.

Il n’aimera pas se remettre en question c’est pourquoi il est très complexe de trouver une issue. Le PN ne se sent pas coupable, encore moins responsable.

Cette personne semble porter des masques. Un vrai caméléon capable d’alterner entre gentillesse et agressivité, entre excuses, compliments et dévalorisation.

Que faire face à un pervers narcissique ?

L’option la plus probante : la fuite. Et oui malheureusement, il ne faut pas espérer le voir changer. Il est dans un raisonnement de toute puissance, sans remise en question. Le mieux est donc de fuir pour ne pas y laisser sa personne et son énergie.

Ne pas hésiter non plus à demander de l’aide à un proche de confiance ou un professionnel comme un psychologue ou un coach.

Enfin, la victime doit accepter qu’elle ne peut pas sauver un PN. Et elle n’a pas à culpabiliser, ni même à lui trouver de justifications.

