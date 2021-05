Broken Back : Oh My

Coup de cœur pour le nouveau single de Broken Back

Ce chanteur et producteur français originaire de St Malo nous avait déjà séduits à plusieurs reprises par ses mélodies et ses ambiances aux multiples inspirations. Radio Monaco vous avait fait découvrir entre autres Happiest Man On Earth, Halcyon Bird ou encore plus récemment, One By One et Young Love tirés de son album Good Days (2020). Broken Back, alias Jérôme Fagnet, continue sur sa lancée et sort son 4e single de l’année 2021, à raison d’un par mois, avec Oh My. On retrouve la touche personnelle de l’artiste avec ce subtil mélange d’electro et de traditionnel, ici avec le steel drum qui évoque une atmosphère caribéenne. Un avant-goût de vacances? Laissez-vous emporter par Broken Back et son Oh My…