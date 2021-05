Par ailleurs, les banques ont saisi l’opportunité par la performance trimestrielle meilleure que prévu de Deutsche Bank (l’une des plus importantes banques universelles au monde), par le bénéfice de ses activités de marché et aux introductions en Bourse réalisées. De ce fait, le titre s’est donc envolé à plus de 10% et a entrainé dans son sillage les autres acteurs du marché.