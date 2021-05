Le lin : une fibre naturelle et écologique

La minute mode éthique c’est chaque premier lundi du mois avec Victoire Satto cofondatrice de The Good Goods. Elle zoome aujourd’hui sur le lin. Alors, premièrement, le lin n’est pas une matière saisonnière ! Et oui, ses propriétés physiques et techniques permettent d’exploiter son potentiel à chaque saison. Ainsi la matière conserve le frais en été et la chaleur en hiver !

Le lin est donc une matière naturelle et c’est aussi le plus vieux textile au monde. Il est utilisé en Occident depuis le XIIe siècle. environ principalement à l’époque pour confectionner des sacs en toile, des vêtements et du linge de maison. Au XXe & XXI e siècle il s’impose aussi dans l’automobile, la bâtiment et le sport grâce à ses propriétés techniques exceptionnelles. Notamment son haut potentiel d’absorption ou encore d’isolation !

Le lin : super matière écologique ?

C’est un grand oui. D’abord parce que sa culture ne nécessite pas d’eau d’irrigation. En clair, l’eau de pluie suffit. Exit également les pesticides.

Le lin est aussi une matière cultivée à proximité car la France est aujourd’hui le premier producteur mondial.

Sa culture régénère et nourrit les sols puisqu’elle s’effectue en rotation tous les sept ans. Cela permet d’aérer et de renouveler la terre.

Enfin c’est une matière biodégradable et zéro déchet !

Quels sont les labels pour le lin ?

Tous les lins ne se valent pas ! C’est pourquoi deux labels existent aujourd’hui pour vous permettre d’investir dans un lin de qualité.

Le premier est EUROPEAN FLAX. Il certifie l’origine européenne du lin et une qualité premium. Il atteste aussi d’une fibre cultivée sans OGM, ni irrigation.

Le second est MASTERS OF LINEN. Il inclut les critères EUROPEAN FLAX et assure également que la transformation de la libre a eu lieu exclusivement sur le sol européen.

Quels conseils d’entretien ?

Si vous venez d’acheter une pièce en lin, n’hésitez pas à la faire tremper toute une nuit dans de l’eau froide avec un demi-verre de vinaigre blanc. Cette astuce permet de fixer la couleur et réduit le risque de rétractation de la fibre !

Au quotidien, les pièces en lin doivent être lavées à 30, voire 40 degrés pour un essorage maximum de 600 tours par minute.

Sachez qu’il est possible de faire sécher un vêtement en lin dans le sèche-linge. En revanche, il est conseillé de ne pas trop remplir votre sèche-linge et d’ajouter dans le tambour une vieille balle de tennis.

Elle aide à détendre le tissus sans rompre les fibres !

La sélection des marques engagées

Chaque premier lundi du mois, Victoire Satto, vous suggère aussi des marques engagées et écoresponsables.

Aujourd’hui en lumière, KIPLUZET. Elle propose des hauts 100% lin. Des pièces basiques pour tous les styles et toutes les morphologies.

Découvrez la playlist « La minute mode éthique »

Les articles FEEL GOOD pour aller plus loin