Florence Feidt (Société Générale Private Banking Monaco) dévoile le contenu de l’actualité financière des marchés et des changements liés à l’indice boursier durant cette période. L’indice boursier parisien poursuit son ascension en affichant un nouveau record !

Alors que le CAC 40 continue de monter jusqu’à 6 307 points, l’indice progresse à plus de 0,53%. Ainsi, c’est g râce à la robustesse bancaire et également aux publications. En effet, elles s’avèrent positives par rapport à certaines valeurs. Puis, le grand groupe pharmaceutique Sanofi confirme une prévision de croissance de ses résultats à 15% sur le premier trimestre avec un gain de 2,4% sur la séance.

Par ailleurs, les banques ont saisi l’opportunité par la performance trimestrielle meilleure que prévu de Deutsche Bank (l’une des plus importantes banques universelles au monde), par le bénéfice de ses activités de marché et aux introductions en Bourse réalisées. De ce fait, le titre s’est donc envolé à plus de 10% et a entrainé dans son sillage les autres acteurs du marché.

Enfin, le groupe Société Générale se hisse au top du CAC40 en clôturant en hausse de 3,7%, suivi par BNP Paribas affichant une progression de 2,7% et le Crédit Agricole qui gagne 1,6%.