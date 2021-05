La sophrologie : la détente du corps et de l’esprit

Focus aujourd’hui sur la sophrologie avec Sanya Maignal, sophrologue basée sur la Côte d’Azur.

Qu’est ce que la sophrologie ?





Cette pratique est née dans les années 60 sous l’impulsion d’un neuropsychiatre. C’est une approche psycho-corporelle pour détendre à la fois le corps & l’esprit ! Une véritable recharge énergétique !

La sophrologie s’appuie ainsi sur la relaxation, la respiration et la visualisation. Elle permet de trouver son équilibre émotionnel.

La sophrologie ne soigne pas : elle n’est pas une médecine. C’est un outil de développement personnel pour mieux se comprendre. D’ailleurs, elle est perçue comme une philosophie de vie par ceux qui la pratiquent. Elle vise à équilibrer les émotions, les pensées et le corps.

Quels sont les bienfaits ?

La sophrologie aide à la détente physique et la décontraction musculaire. Elle a un large champ d’application. En effet, elle peut s’avérer utile en cas de problème de sommeil, face aux addictions, aux phobies, aux troubles alimentaires, dans la gestion de la douleur, pour traiter le mauvais stress mais aussi pour améliorer la confiance en soi.

Elle peut également être utilisée en entreprise pour accroître le bien-être des collaborateurs.

Comment se déroule une séance ?

Comptez entre 45 et 60 minutes. Première étape, l’échange verbal. Il est essentiel pour définir ses objectifs, ses attentes et ainsi personnaliser le parcours d’accompagnement. Ensuite vient le temps de la pratique. Il est composé de la relaxation dynamique et de la sophronisation.

Enfin, la séance est clôturée par un échange sur l’expérience vécue. Sanya Maignal fournit également des fichiers sonores pour vous guider lors de vos exercices entre deux séances.

Pour aller plus loin :

La Fédération française de sophrologie