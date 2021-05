Ninja Warrior de retour à Cannes à la fin mai

Entre Cannes et Ninja Warrior, la belle histoire continue. La municipalité cannoise et TF1 Production ont renouvelé leur partenariat. Pour la sixième année consécutive, l’émission animée par Christophe Beaugrand, Denis Brogniart et Iris Mittenaere sera enregistrée sur l’Esplanade de la Pantiero.

Le tournage se déroulera du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin 2021, en accord avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, gestionnaire des lieux.

L’Esplanade de la Pantiero offre à la fois un support logistique adéquat pour un programme d’une telle envergure et un cadre idéal au « parcours des héros » dans un décor de carte postale, entre le Palais des Festivals et le Vieux-Port, au pied du Suquet, le quartier historique de Cannes.

2 500 nuitées pour les hôtels cannois

Outre l’impact positif pour Cannes en termes d’image grâce à l’émission qui réunit plusieurs millions de téléspectateurs, le tournage en lui-même contribue, selon la mairie, à « dynamiser la ville et engendre des retombées directes pour l’économie locale ».

La Ville indique qu’en 2020, l’accueil de ce programme (du 5 au 25 septembre) a nécessité la présence de 180 techniciens et 200 candidats et généré 2 500 nuitées pour l’hôtellerie cannoise.

Delphine Cazin, directrice de l’évenementiel à la mairie de Cannes était notre « Guest » ce lundi 3 mai 2021. Réécoutez ci-dessous son interview :