Monaco participe au Festival des jardins de la Côte d’Azur

Huit communes azuréennes et la Principauté de Monaco participent à la 3e édition du Festival des jardins de la Côte d’Azur. Alors que la crise sanitaire paralyse le monde culturel depuis des mois, le Département des Alpes-Maritimes tenait à maintenir cet événement bucolique et artistique devenu un incontournable du printemps. La manifestation se déroulera du 9 mai au 9 juin 2021.

Durant un mois, le public pourra flâner parmi les 13 créations paysagères de 200 m2 chacune réparties et installées sur quelques-uns des plus beaux sites du département : à Antibes Juan-les-Pins à la Pinède Gould, à Cannes au Jardin de la Villa Rothschild, à Grasse au jardin de la Villa Fragonard, à Menton au jardin Biovès, à Nice au Jardin Albert 1er et, pour la 1ère fois, dans la Principauté de Monaco sur les terrasses du Casino.

Une compétition et une marraine prestigieuse !

Ces créations, en compétition, mettront à l’honneur la richesse des éléments naturels en s’attardant sur l’importance des enjeux du développement durable. Les candidats seront en lice pour remporter 4 prix : le prix du jury, le prix des professionnels du paysage, le prix « GREEN Deal » en faveur de l’écoresponsabilité et le prix de la presse. La remise des prix aura lieu ce dimanche 9 mai à 16 heures, en présence de la comédienne Audrey Fleurot, actuellement à l’affiche de la série HPI sur TF1 et marraine de cette édition.

11 jardins éphémères « hors concours », réalisés par les services espaces verts des communes du concours et de celles de Cap d’Ail, Mandelieu La-Napoule et Saint-Jean-Cap-Ferrat, seront également à découvrir.

Pour en savoir plus sur ce Festival des jardins de la Côte d’Azur, écoutez ci-dessous le replay du « Guest » avec Virginie Simoncini, responsable section tourisme au Département des Alpes-Maritimes :