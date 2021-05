Découvrez le management participatif et bienveillant !

Le management participatif & bienveillant.

La bienveillance s’invite au cœur des préoccupations managériales !

Et oui, les méthodes de management qui reposaient uniquement sur l’autorité semblent dépassées. L’heure est au management participatif et bienveillant. Il consiste à replacer le manager dans son rôle originel. C’est à dire celui d’animateur et de créateur de cohésion. Le manager s’attache ainsi à percevoir et mettre en lumière les qualités individuelles de ses collaborateurs. Cela favorise donc l’esprit d’équipe.

Son objectif : placer l’humain au cœur de la sphère professionnelle.

Les clefs d’un management participatif et bienveillant sont l’écoute, le respect et le positivisme.

Comment appliquer le management participatif et bienveillant ?

Tout d’abord il va falloir respecter une phase d’observation de son équipe. Une étape à compléter avec un entretien individuel pour échanger avec chaque collaborateur.

La capacité d’écoute constitue aussi une des qualité fondamentales pour un manager bienveillant.

Autre point clef : fixer des objectifs clairs et atteignables. En accord avec la zone de génie de chaque salarié. Cela évite aux collaborateurs de se sentir incapables et de perdre confiance en eux.

Il est important également d’apprendre à déléguer et à rendre automne son équipe.

Pensez également à leur offrir l’opportunité d’améliorer leur potentiel, via des formations.

Ne pas hésiter non plus à faire un feedback reconnaissant lorsque les objectifs ont été atteints.

Enfin, créer du lien au sein de l’entreprise. Il est possible d’organiser un déjeuner d’échange avec tous les collaborateurs pour fédérer l’équipe.

En clair, le management participatif et bienveillant développe le bien-être des salariés en les valorisant. Il favorise également la cohésion d’équipe, en améliorant l’implication de chaque salarié.

In fine, il crée une meilleure ambiance de travail que le management directif.

