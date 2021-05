Clémentine Rousseau de la Société Générale Private Banking dévoile le contenu sur

Durant cette période qui retrace l’actualité financière, on remarque que l’indice boursier américain Nasdaq a chuté de 2,5% en milieu de séance.

On peut constater que les géants de la technologie sont les principaux responsables de cette chute avec une baisse d’environ -2 et -4% pour les GAFA.

Ces derniers temps, c’est un sujet qui fait de plus en plus débat. Plus précisément, on parle de l’attrait des investisseurs pour des secteurs qui sont susceptibles de profiter de la réouverture des économies. Pourtant, cela impacte les valeurs de croissance.

Hormis les GAFA, qui sont les grands gagnants de cette séance ?

Parmi les grands gagnants, on retrouve notamment le constructeur français Trigano qui est le leader des camping-cars en Europe. Ce dernier a le vent en poupe avec des résultats supérieurs aux attentes. De ce fait, le titre progresse de 11,5%.

Par ailleurs, le groupe français Dassault Aviation qui conçoit et fabrique des avions militaires, des avions d’affaires et des systèmes spatiaux est une étoile montante de par ses scores impressionnants. En effet, le constructeur aéronautique a confirmé une commande de 30 avions supplémentaires pour l’Egypte. Par conséquent, l’action progresse de 3,4%.

En fin de compte, c’est une renaissance pour les marchés français dans la fabrication des transports.

