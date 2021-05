Le replay Sport Time pour tout savoir sur le 4e E-Prix de Monaco

Didier Laurent, journaliste et consultant FE de Radio Monaco, était l’invité du dernier Sport Time (replay ci-dessous à partir de 16min25). Circuit, pilotes, monoplaces et conditions d’accueil du public, il nous livre tous les détails sur la 7e manche du championnat du monde ABB FIA de Formula E qui se dispute ce samedi 8 mai 2021 en Principauté.

Les bolides électriques sur le circuit de la F1, une première !

Pour sa quatrième édition dans les rues monégasques, le Monaco E-Prix permettra aux 24 pilotes de la série d’emprunter, pour la première fois, le circuit complet. Les monoplaces électriques traverseront la Place du Casino de Monte-Carlo et le célèbre tunnel, soulignant par conséquent les progrès technologiques ainsi effectués par la discipline depuis sa création il y a 7 ans.

De nombreux prétendants à la victoire

Parmi les têtes d’affiches figure évidemment Sébastien Buemi, vainqueur en 2015 et 2017 à Monaco. Le Suisse sera de nouveau présent au volant de la Nissan E.Dams.

De son côté, le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) remettra en jeu sa victoire de 2019. Le portugais António Félix da Costa (DS Techeetah), sera également très attendu après avoir décroché la saison dernière le titre de Champion de Formule E.

Mais les hommes en forme de la saison sont les pilotes Mercedes : Nick De Vries et Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), l’actuel leader et son dauphin au classement général des pilotes.

Rokit Venturi Racing à la maison

Quant à Edoardo Mortara et Norman Nato, les deux pilotes de Rokit Venturi Racing, ils partiront avec l’avantage de jouer à domicile et comptent faire briller l’écurie monégasque sur son terrain.

En public et gratuit mais sous conditions

Afin que cette 4e édition du Monaco E-Prix puisse se dérouler dans les meilleures conditions, l’Automobile Club de Monaco, en relation avec les autorités monégasques, a mis en place un protocole spécifique obligatoire pour toutes les parties prenantes présentes sur l’évènement (spectateurs, équipes, médias, officiels, fournisseurs, etc.)

La course sera ouvert au public mais uniquement aux résidents monégasques, scolaires et salariés de la Principauté et clients des hôtels de Monaco avec une jauge réduite à 6 500 spectateurs maximum.